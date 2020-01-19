Под Днепром сгорел грузовик с колбасой

Возгорание возникло в моторном отсеке, и пламя мгновенно охватило кабину транспортного средства.

Вечером в воскресенье вблизи поселка Новоселовка Новомосковского района во время движения по трассе М-04 загорелся грузовик MAN. Об этом накануне сообщило управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что пожар возник в моторном отсеке, и пламя мгновенно охватило кабину транспортного средства. По данным издания Информатор, фура перевозила колбасу.

В итоге огнем был уничтожен моторный отсек и кабина грузовика. Поврежден грузовой отсек. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Пожар был ликвидирован в 18:35.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. С огнем боролись восемь человек и две единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, 18 января под Днепром в селе Новоалександровка произошел крупный пожар на складе, где хранились автозапчасти. С огнем боролись 54 спасателя и 14 единиц техники.

Также сообщалось, что с начала 2020 года в результате пожаров в Украине погибли 133 человека, еще 99 человек пострадали. Всего произошло 2268 пожаров.

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