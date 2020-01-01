Погода на 20 января: небольшое похолодание

В Украине ожидается прохладная погода.

В Украине, 20 января, ожидается прохладная погода и небольшая облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке страны температура днем -1…1 градус, ночью -2…-4;

На западе Украины днем будет днем -1…1 градус, ночью -2…-4;

На юге температура составит днем от 0…-2, ночью -2…-4 градуса;

На востоке днем -1…1 градус, ночью -2…-4;

В Киеве и центральных районах температура составит днем от +1 до -1, ночью температура воздуха опустится до -3...-5 градусов.

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