В прошлом году полицейские четыре раза составляли на мужчину протоколы за вождение без документов.

На остановке находилось около 10 человек Нацполиция Украины

В центре Львова легковой автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта, на которой находилось около 10 человек. Пострадала 24-летняя женщина, сообщило накануне вечером региональное управление Нацполиции.

"37-летний львовянин не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и при этом совершил наезд на 24-летнюю женщину. В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована", – говорится в сообщении.

Полицейские установили, что водителя BMW в феврале прошлого года суд лишил права управлять транспортными средствами, но с того времени полицейские "четыре раза составляли на этого мужчину протоколы за вождение без документов и будучи лишенным такого права".

По данному факту ведется следствие.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове водитель без прав въехал в остановку, есть пострадавшие

Ранее в Борисполе водитель на спортивном авто с пистолетом и без прав устроил гонки с патрульными. Погоня завершилась тем, что копы устроили искусственный затор и остановили нарушителя.

Также сообщалось, что во Львове неизвестные громят остановки общественного транспорта. За неделю вандалы устроили девять погромов, причем на четырех остановках – в течение одной ночи.

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