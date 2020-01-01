Во Львове водитель без прав въехал в остановку, есть пострадавшие
В центре Львова легковой автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта, на которой находилось около 10 человек. Пострадала 24-летняя женщина, сообщило накануне вечером региональное управление Нацполиции.
"37-летний львовянин не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и при этом совершил наезд на 24-летнюю женщину. В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована", – говорится в сообщении.
Полицейские установили, что водителя BMW в феврале прошлого года суд лишил права управлять транспортными средствами, но с того времени полицейские "четыре раза составляли на этого мужчину протоколы за вождение без документов и будучи лишенным такого права".
По данному факту ведется следствие.
Cмотрите фотогалерею: Во Львове водитель без прав въехал в остановку, есть пострадавшие
Ранее в Борисполе водитель на спортивном авто с пистолетом и без прав устроил гонки с патрульными. Погоня завершилась тем, что копы устроили искусственный затор и остановили нарушителя.
Также сообщалось, что во Львове неизвестные громят остановки общественного транспорта. За неделю вандалы устроили девять погромов, причем на четырех остановках – в течение одной ночи.
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