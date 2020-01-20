Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук: Прослушка - это угроза национальной безопасности

Комментариев: 1
Премьер-министр Украины Гончарук считает, что спецслужбы должны разобраться, кто стоит за установкой прослушивающих устройств.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
facebook.com/KabminUA

Премьер-министр Алексей Гончарук дал комментарии по поводу ситуации с записью его высказываний на совещании Кабмина и Нацбанка. Об этом премьер рассказал в интервью телеканалу Украина 24

Читай также: Во Львове водитель без прав въехал в остановку, есть пострадавшие

Как заявил Гончарук, совещание, во время которого осуществлялась запись, регулярное и не является из ряда вон выходящим событием, а информация в аудиозаписях подана искаженно.

В некоторых из них (аудиозаписях, - ред.) точно были нарезаны цитаты, выдернутые из контекста, более того, приправленные комментариями, приправленные названиями, якобы мы пытаемся обмануть президента. Все это манипулятивным образом было подано, - заявил премьер.

Также Гончарук отметил, что “спецслужбы разберутся, кто именно делал записи“.

Фактически, я считаю, что это преступление. Я считаю, что-то, что было сделано - это недопустимо. Это, в том числе - угроза национальной безопасности с целым рядом соображений. Но, главная моя идея, сообщение, заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - сказал Гончарук.

Напомним, ранее Глава правительства подчеркнул, что нашел общий язык с президентом после инцидента со скандальными аудиозаписями

Читай также: Под Днепром сгорел грузовик с колбасой

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кабмин, Гончарук, Прослушка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
MykRom    20.01.2020, 09:55
Оценка:  +2
MykRom
Прослушка? А может сами министры себя писали, чтоб потом обхихикивать свою же работу? Ведь они явно не перенапрягаются, вот и нашли развлечение. Смартфоны проверили? Правительство в смартфоне действует?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь