Гончарук: Прослушка - это угроза национальной безопасности

Премьер-министр Украины Гончарук считает, что спецслужбы должны разобраться, кто стоит за установкой прослушивающих устройств.

Премьер-министр Алексей Гончарук дал комментарии по поводу ситуации с записью его высказываний на совещании Кабмина и Нацбанка. Об этом премьер рассказал в интервью телеканалу Украина 24.

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Как заявил Гончарук, совещание, во время которого осуществлялась запись, регулярное и не является из ряда вон выходящим событием, а информация в аудиозаписях подана искаженно.

В некоторых из них (аудиозаписях, - ред.) точно были нарезаны цитаты, выдернутые из контекста, более того, приправленные комментариями, приправленные названиями, якобы мы пытаемся обмануть президента. Все это манипулятивным образом было подано, - заявил премьер.

Также Гончарук отметил, что “спецслужбы разберутся, кто именно делал записи“.

Фактически, я считаю, что это преступление. Я считаю, что-то, что было сделано - это недопустимо. Это, в том числе - угроза национальной безопасности с целым рядом соображений. Но, главная моя идея, сообщение, заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией, - сказал Гончарук.

Напомним, ранее Глава правительства подчеркнул, что нашел общий язык с президентом после инцидента со скандальными аудиозаписями.

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