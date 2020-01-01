Дубилет хочет убрать "бумажную бюрократию" с военкоматами

Министр Кабина Украины Дмитрий Дубилет считает, что нашел "элегантное" решение, как уменьшить бюрократию для украинского бизнеса.

Министр напомнил, что по украинским законам компании находятся в постоянной переписке с военкоматами в отношении своих работников. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

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Как заявил Дубилет, одна из частых жалоб, которую приходится слышать от украинских бизнесменов, касается военкоматов, где вся переписка осуществляется исключительно в бумажной форме.

Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу. Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы, - заявил министр.

Так, по словам министра, государству не нужно тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.

Сейчас бизнес должен сообщать военкоматы о всевозможных изменения в данных своих сотрудников. Здесь решение очевидное сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес, - говорит Дубилет.

Сейчас составляется план внедрения проекта. Дубилет рассчитывает, что получится запустить и изменить законодательство уже в этом году.

Скриншот t.me/dmytro_dubilet

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