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Дубилет хочет убрать "бумажную бюрократию" с военкоматами

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Министр Кабина Украины Дмитрий Дубилет считает, что нашел "элегантное" решение, как уменьшить бюрократию для украинского бизнеса.
Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет
Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет
facebook.com/dubilet

Министр напомнил, что по украинским законам компании находятся в постоянной переписке с военкоматами в отношении своих работников. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале

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Как заявил Дубилет, одна из частых жалоб, которую приходится слышать от украинских бизнесменов, касается военкоматов, где вся переписка осуществляется исключительно в бумажной форме.

Как известно, сейчас компании подают по своим сотрудникам отчетность в налоговую службу.  Наша идея проста: добавить в эту отчетность пару полей по военному билету и убить, таким образом, бумажные документы, - заявил министр.

Так, по словам министра, государству не нужно тратить время и деньги и создавать какое-то новое техническое решение, а жизнь бизнеса не усложнится новыми отчетами и программами.

Сейчас бизнес должен сообщать военкоматы о всевозможных изменения в данных своих сотрудников.  Здесь решение очевидное сделать автоматический сбор информации из уже имеющихся реестров и автоматически отправлять эти данные в военкоматы, не отвлекая бизнес, - говорит Дубилет.

Сейчас составляется план внедрения проекта. Дубилет рассчитывает, что получится запустить и изменить законодательство уже в этом году. 

Скриншот
Скриншот
t.me/dmytro_dubilet

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Напомним, ранее Минобороны пояснило ситуацию с призывным возрастом.

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Теги: Дубилет, Бумажная бюрократия, Военкоматы, Бизнес
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