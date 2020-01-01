Зеленский почтил память погибших киборгов
Президент пообщался с семьями погибших.
Зеленский почтил память погибших киборгов
© Офис президента
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Зеленский почтил память погибших киборгов
Зеленский почтил память погибших киборгов
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Президент Владимир Зеленский почтил память погибших киборгов в Донецком аэропорту, которые в этот день погибли в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба.
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Зеленский вместе с семьями погибших и военными возложил цветы к подножию Памятного колокола, которое находится на территории Министерства обороны Украины.
Зеленский почтил память погибших киборгов
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Ранее Зеленский рассказал о цели своего президентства. Украинский лидер подчеркнул, что стремился стать главой государства, чтобы добиться мира на востоке Украины.
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