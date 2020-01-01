Президент пообщался с семьями погибших.

На весь экран Свернуть

Президент Владимир Зеленский почтил память погибших киборгов в Донецком аэропорту, которые в этот день погибли в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба.

Читай также: Гончарук уверен, что Зеленский на него не обиделся

Зеленский вместе с семьями погибших и военными возложил цветы к подножию Памятного колокола, которое находится на территории Министерства обороны Украины.

Зеленский почтил память погибших киборгов 0:00 / 15:14

Ранее Зеленский рассказал о цели своего президентства. Украинский лидер подчеркнул, что стремился стать главой государства, чтобы добиться мира на востоке Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.