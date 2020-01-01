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Дело Гандзюк: В Херсоне проходит спецоперация силовиков

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Спецоперация Офиса Генпрокурора и СБУ с использованием бронетехники проходит в Херсоне и в области.
В Херсоне прохдит спецоперация Офиса Генпрокурора и СБУ
В Херсоне прохдит спецоперация Офиса Генпрокурора и СБУ
gp.gov.ua

Утром 20 января в Херсоне началась спецоперация по ликвидации преступной группировки, которая устраивала в регионе акты насилия и поджоги чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

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Следователи вручили подозрение руководителю группы, бывшему помощнику народного депутата предыдущих созывов. Ему ранее уже было оглашено подозрение в деле убийства херсонской чиновницы Катерины Гандзюк. Сообщается, что правоохранители вручают подозрения и другим членам группы.

Кроме того, проходит ряд других обысков в деле Гандзюк. 

Напомним, Верховна Рада создала Временную следственную комиссию по делу Гандзюк.

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Теги: Спецоперация, Гандзюк, Херсон, СБУ, Офис прокурора
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