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Зеленский рассказал, чьими именами можно называть улицы в Украине

Комментариев: 2
Президент предложил построить объединяющую историю.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос переименования улиц и городов Украины. Президент назвал вопрос “деликатным“ и подчеркнул, что необходимо строить “общую историю и найти наименее спорных исторических деятелей“. 

Об этом он заявил в интервью The Times of Israel. 

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Журналист спросил президента, что сделать с переименованием улиц в честь националистов, личности которых не находят отклик среди жителей юга и востока. 

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“И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, которые не провоцируют конфликт“, - рассказал президент.

Среди общих героев президент выделил ученых, спортсменов, писателей. 

Люди, которых уважают во всех частях Украины. Давайте держать политику подальше от этой проблемы, - подытожил он

Ранее Зеленский рассказал о цели своего президентства. Украинский лидер подчеркнул, что стремился стать главой государства, чтобы добиться мира на востоке Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, улицы, имена
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Комментариев (6)
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Из_бана    20.01.2020, 11:41
Оценка:  0
Из_бана
Что значит "построить историю"? Называй вещи своими именами - навязать идеологию. Если история - это наука, то она должна объективно отображать свершившиеся факты. Причем отображать всесторонне, а не однобоко. А если история - служанка идеологии, то об этом так и нужно говорить и относиться к ней
Из_бана    20.01.2020, 11:41
Оценка:  0
Из_бана
соответственно.
толерантный    20.01.2020, 11:17
Оценка:  -8
толерантный
На вскидку фамилии и имена людей которых уважают на всей территории Украины:Ленин, Сталин,Жуков,Брежнев, Н.Кузнецов, Ватутин...я понимаю, что 2-8%% сейчас начнет корежить, но ведь они не ВСЯ Украина.
Путин-Xyйло    20.01.2020, 11:38
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Не обязательно тебе свою тупость на всеобщее обозрение выставлять! Скрепы и так просматриваются
Из_бана    20.01.2020, 11:38
Оценка:  +1
Из_бана
Эти фамилии уважают только 8% заезжих чухонцев.
Woodbrother    20.01.2020, 11:13
Оценка:  +10
Woodbrother
Ну да, давайте будем у евреев спрашивать что нам можно, а что нельзя. Может в Израиле не в курсе, но Украина, это не район Тель-Авива.
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