Зеленский рассказал, чьими именами можно называть улицы в Украине

Президент предложил построить объединяющую историю.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос переименования улиц и городов Украины. Президент назвал вопрос “деликатным“ и подчеркнул, что необходимо строить “общую историю и найти наименее спорных исторических деятелей“.

Об этом он заявил в интервью The Times of Israel.

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Журналист спросил президента, что сделать с переименованием улиц в честь националистов, личности которых не находят отклик среди жителей юга и востока.

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“И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, которые не провоцируют конфликт“, - рассказал президент.

Среди общих героев президент выделил ученых, спортсменов, писателей.

Люди, которых уважают во всех частях Украины. Давайте держать политику подальше от этой проблемы, - подытожил он

Ранее Зеленский рассказал о цели своего президентства. Украинский лидер подчеркнул, что стремился стать главой государства, чтобы добиться мира на востоке Украины.

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