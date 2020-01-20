Государственное бюро расследований открыло уголовное дело на бывшего главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

ГБР открыло дело на экс-главу “Укрзализныци“ Кравцова и председателя наблюдательного совета УЗ Шевка в связи со злоупотреблениями во время отдыха. Об этом сообщает Telegram-канала UN - сливы и груши.

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Так, уголовное дело возбуждено 27 декабря 2019 по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

В материалах дела фигурируют председатель правления “Укрзализныци“ Евгений Кравцов и его прямой руководитель - председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер.

По информации наших источников, Шевки и Кравцов тратят немалые бюджетные деньги не на повышение зарплат сотрудникам УЗ, не на решение проблемы износа подвижного состава предприятия, а на развлечения, катаясь на служебном корабле, заказывая при этом кейтеринг суммой от 200 тысяч гривен и при этом, покупая за деньги “Укрзализныци“ элитные сигары и алкоголь, - говорится в сообщении.

По сведениям Telegram-канала, один такой выход корабля в плавание с обеспечением развлечений обходится для “Укрзализныци“ в среднем в сумму от полумиллиона гривен за 5 часов хода по Днепру.

Документ о возбуждении уголовного дела t.me/Ukrainiannewsinside

Напомним, ранее Укрзализныця заказала кондиционеры по цене, завышенной в пять раз - СМИ.

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