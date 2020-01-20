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ГБР открыло дело на экс-главу Укрзализныци

Комментариев: 2
Государственное бюро расследований открыло уголовное дело на бывшего главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова.
Экс-главу "Укрзализныци" Евгений Кравцов
Экс-главу "Укрзализныци" Евгений Кравцов
facebook.com/Kravtsov.Evg

ГБР открыло дело на экс-главу “Укрзализныци“ Кравцова и председателя наблюдательного совета УЗ Шевка в связи со злоупотреблениями во время отдыха. Об этом сообщает Telegram-канала UN - сливы и груши

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Так, уголовное дело возбуждено 27 декабря 2019 по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

В материалах дела фигурируют председатель правления “Укрзализныци“ Евгений Кравцов и его прямой руководитель - председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер.

По информации наших источников, Шевки и Кравцов тратят немалые бюджетные деньги не на повышение зарплат сотрудникам УЗ, не на решение проблемы износа подвижного состава предприятия, а на развлечения, катаясь на служебном корабле, заказывая при этом кейтеринг суммой от 200 тысяч гривен и при этом, покупая за деньги “Укрзализныци“ элитные сигары и алкоголь,  - говорится в сообщении.

По сведениям Telegram-канала, один такой выход корабля в плавание с обеспечением развлечений обходится для “Укрзализныци“ в среднем в сумму от полумиллиона гривен за 5 часов хода по Днепру.

Документ о возбуждении уголовного дела
Документ о возбуждении уголовного дела
t.me/Ukrainiannewsinside

Напомним, ранее Укрзализныця заказала кондиционеры по цене, завышенной в пять раз - СМИ. 

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Теги: Укрзализныца, ГБР, Экс-глава, Уголовное дело
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Комментариев (2)
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Goga19041984    20.01.2020, 11:21
Оценка:  -5
Goga19041984
деклараци. только что посмотрел за грудень 2019 зп 830611, п_издец
Goga19041984    20.01.2020, 11:19
Оценка:  -6
Goga19041984
У этой мрази ЗП в месяц за 2019 получилось в среднем 800 тыс грн, а у обычного работника 6-8 тыс.
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