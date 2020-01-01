Школьники смогут подтянуть знания за счет государства

Ученики средней школы смогут улучшить свои знания на индивидуальных занятиях за государственный счет.

Учащиеся средней школы смогут улучшить знания по предметам на индивидуальных занятиях в школе за счет государства. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью Интерфакс-Украина.

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“Закон, который на прошлой неделе был принят парламентом, предоставляет такую возможность. Это то, что мы дописали по результатам PISA, что позволяет иметь индивидуальные занятия, если есть определенная потребность улучшить знания по тому или иному предмету. То есть, фактически мы даем право на некое “узаконенное репетиторство“ в публичных школах, которое будет оплачиваться за счет государственных средств“, - сообщила министр.

Что касается формата и подходов к допуску к данным занятиям, то министр отметила, что необходимо еще все просчитать.

Бесспорно, в первую очередь речь идет о ресурсах, и нам нужно это будет каким-то образом ограничить и установить определенный допуск к такой возможности. Этим должны пользоваться те, кто имеет успешность ниже среднего по тому или иному предмету. Наша цель - дать всем возможность иметь знания на уровне, который должен обеспечиваться государством, - сказала Новосад.

На вопрос, не будет ли такой подход иметь риска, что учителя будут спекулировать этими занятиями, чтобы получать дополнительный доход? Министр ответила, что всегда на любую новацию найдется тот, кто будет ее использовать в свою пользу, но законодательством невозможно урегулировать все потенциальные происки недоброжелателей.

Мы должны доверять учителям и верить, что школа ставит перед собой задачу предоставить всем хорошие знания. Но, я думаю, что в нормативке мы найдем, как все это ограничить. К тому же должно быть понимание, если у учителя весь класс резко становится хуже учиться, и после уроков, предусмотренных планом, все идут на внеклассные уроки, то это будет определенным звоночком для директора, что что-то идет не так, - подытожила министр.

Напомним, ранее против педагога начали служебное расследование из-за жалобы по задержке зарплаты.

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