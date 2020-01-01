Смертельная рыбалка: На Закарпатье неосторожные рыбаки ушли под лед

Во время зимней рыбалки погибли двое рыбаков.

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В искусственном водоеме возле села Мужиево Береговского района на Закарпатье во время рыбалки под лед провалились 69-летний и 44-летний жители Берегово. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о происшествии поступила спасателям 19 января в 12:36 от третьего рыбака, который находился возле берега того же водоема и увидел, как его товарищи, рыбачившие на середине озера, ушли под воду.

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Мужчина пытался помочь друзьям, но не смог. Тела из воды извлекли водолазы Хустского водолазно-спасательного отделения и спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части Берегово.

Причину смерти и детали дела выясняют правоохранители. Спасатели предупреждают, что лед на водоемах Закарпатья еще не слишком крепкий, поэтому выходить на него крайне опасно, - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области из воды извлекли авто с четырьмя телами. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с четырьмя людьми оказался в водоеме в результате ДТП.

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