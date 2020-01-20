"Неубедительно": В СНБО не верят в версию МВД по делу Шеремета

Замсекретаря СНБО сомневается в выводах правоохранителей по резонансному делу.

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Версия правоохранителей о том, что журналиста Павла Шеремета убили с целью дестабилизации ситуации в Украине, звучит неубедительно. Такое мнение в интервью “Радио Свобода“ высказал генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

Знающий лично одного из фигурантов дела — военнослужащего ССО музыканта Андрея Антоненко – генерал заявил, что находящийся сейчас в СИЗО ветеран очень патриотичен.

Андрей — очень хороший парень, он очень патриотично настроен, мотивированный что-то сделать в этой стране и помочь ВСУ. Что касается его профессиональной подготовки как спецназовца, он хорошо стрелял. Но делать из него некоего „монстра“ я бы не стал, — отметил Кривонос.

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На прямой вопрос журналиста о том, насколько убедительно звучит версия правоохранителей о том, что Шеремет был убит для дестабилизации ситуации в стране, замсекретаря СНБО заявил следующее.

Неубедительно. Пока я не могу сложить все пазлы, я не услышал никакого ответа по мотиву убийства Шеремета этими людьми, — подчеркнул Кривонос.

Напомним, Верховной Раде предложили создать следственную комиссию по делу Шеремета. ВСК должна проверить правомерность действий правоохранителей и законность ареста подозреваемых.

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