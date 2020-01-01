Эксперимент с электронными учебниками провалился – министр образования

Проблемой оказались сами учебные материалы, которые должны были использоваться в электронных носителях.

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Эксперимент по использованию электронных образовательных материалов в школах завершился негативно, но в будущем будет возобновлен. Об этом рассказала Министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью сайту “Интерфакс-Украина“.

У нас был такой эксперимент, он завершился, и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования. Скажем так: задумка была правильная – перед тем как внедрять такое популярное словосочетание, как электронный учебник, надо его пропилотировать, - сообщила министр.

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По ее словам, в рамках эксперимента были закуплены планшеты на тысячу школ, но главная проблема оказалась на этапе закупки электронных учебников.

Министерство объявило конкурс, но то, что нам подали производители – это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники – это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать. Я не могу допустить, чтобы такое закупалось за публичные средства и попадало в школы. Это нельзя назвать электронными образовательными материалами - это просто какие-то pdf-ки к которым где-то пристроили звук, где фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен, - констатировала она.

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Новосад подчеркнула, что с такими материалами качество обучения абсолютно не изменится. В связи с этим, в конце 2019 года она приняла решение приостановить проведение данного конкурса.

В то же время, министр отметила, что эксперимент по использованию электронных учебников будет возобновлен.

Мы сделаем вторую попытку. На этот год мы снова заложили деньги на электронные учебники и сейчас должны подготовить новые нормативные документы и новые требования к экспертизе этих учебников, а также начать диалог с производителями, - заявила Новосад.

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На вопрос журналиста о пользе именно электронных учебников, министр заявила, что дело не в улучшении учебных достижений учащихся, а в общем удобстве.

Это бесспорно влияет на определенные навыки и цифровую грамотность, это позволяет не носить с собой учебники из школы домой. И мне кажется, что желание иметь электронные учебники больше вызвано мировым треном на диджитал, чтобы показать, что мы не отстаем. Поэтому должны быть проведены хорошие фундаментальные исследования, чтобы понять, дает ли это какой-то эффект или нет, - считает она.

Напомним, Верховная Рада утвердила новый закон о школе. Он запускает масштабную реформу в системе среднего образования.

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