Министр Ирана летит в Киев с письмом к Зеленскому
Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами летит в Киев с посланием от иранского президента Хасана Рухани касательно сбитого самолета МАУ. Об этом передает агентство IRNA.
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Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что расследование заняло много времени, но его страна готова к сотрудничеству.
Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат, - уточнил он.
Также представитель МИД Ирана в очередной раз выразил свои соболезнования в связи с катастрофой Boeing 737 МАУ в Тегеране 8 января.
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Напомним, ранее в СНБО рассказали о переговорах по “черным ящикам“.
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