Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Министр Ирана летит в Киев с письмом к Зеленскому

Комментариев: 2
Министр Ирана Эслами летит в Киев, чтобы передать письмо от духовного лидера Ирана президенту Зеленскому.
Действующий президент Ирана Хасан Рухани
Действующий президент Ирана Хасан Рухани
EPA/UPG

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами летит в Киев с посланием от иранского президента Хасана Рухани касательно сбитого самолета МАУ. Об этом передает агентство IRNA

Читай также: Микитась пытался бежать из Украины

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что расследование заняло много времени, но его страна готова к сотрудничеству.

Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат, - уточнил он.

Также представитель МИД Ирана в очередной раз выразил свои соболезнования в связи с катастрофой Boeing 737 МАУ в Тегеране 8 января. 

Читай также: Эксперимент с электронными учебниками провалился – министр образования

Напомним, ранее в СНБО рассказали о переговорах по “черным ящикам“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Иран, Боинг, Катастрофа, Киев, Зеленский, Министр Ирана
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
сильвер36    20.01.2020, 12:42
Оценка:  0
сильвер36
так он велик ещё везёт
Letohradek    20.01.2020, 12:33
Оценка:  +12
Letohradek
В Иране почта не работает, шо ли? ))
kapablankas    20.01.2020, 13:11
Оценка:  0
kapablankas
Рошена купить пол кило да на тебя дурака Козинского гополиза посмотреть.
kapablankas    20.01.2020, 13:12
Оценка:  0
kapablankas
не отвлекайся от вылизывания
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь