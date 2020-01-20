Министр Ирана летит в Киев с письмом к Зеленскому

Министр Ирана Эслами летит в Киев, чтобы передать письмо от духовного лидера Ирана президенту Зеленскому.

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами летит в Киев с посланием от иранского президента Хасана Рухани касательно сбитого самолета МАУ. Об этом передает агентство IRNA.

Читай также: Микитась пытался бежать из Украины

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что расследование заняло много времени, но его страна готова к сотрудничеству.

Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат, - уточнил он.

Также представитель МИД Ирана в очередной раз выразил свои соболезнования в связи с катастрофой Boeing 737 МАУ в Тегеране 8 января.

Читай также: Эксперимент с электронными учебниками провалился – министр образования

Напомним, ранее в СНБО рассказали о переговорах по “черным ящикам“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.