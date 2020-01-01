Гончарук рассказал о "негодяях и подонках" среди чиновников

Гончарук рассказал, что в Украине нет коррумпированных министров.

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что, впервые в истории, коррупции в Украине нет на высшем уровне. При этом во власти осталось много непорядочных чиновников. Об этом Гончарук заявил во время интервью на телеканале "Украина 24".

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"Главная моя идея заключается в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией. У нас в правительстве, возможно, впервые в истории Украины - нет коррупции. У нас честные министры. Конечно, большая система. Конечно, много чиновников, еще много негодяев и подонков работают в органах власти. Конечно, мы еще не всех вычистили, не до всех дотянулись. Но большое количество этих людей уже живет в дискомфорте,"- отметил Гончарук.

Напомним, Гончарук заявил, что спецслужбы должны разобраться, кто стоит за установкой прослушивающих устройств.

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