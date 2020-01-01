У Рябошапки требуют ареста ключевого фигуранта в деле Гандзюк - СМИ
Сотрудники Офиса генпрокурора вручили новое подозрение помощнику экс-нардепа Игорю Павловскому, который является фигурантом дела об убийстве чиновницы Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Укринформу со ссылкой источника в правоохранительных органах.
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Павловского подозревают в создании преступной организации. В ближайшее время Печерский райсуд изберет подозреваемому меру пресечения. Правоохранители будут требовать арест без права на залог, сообщает источник Укринформа.
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Также, подозрении вручили целому ряду лиц, которых подозревают в участии в преступной организации. По информации журналистов, обыски в этом деле проходили сегодня и другого фигуранта дела Гандзюк - председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.
Напомним, сегодня с утра В Херсоне проходит спецоперация силовиков с использованием бронетехники.
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