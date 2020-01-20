В Борисполе с рейса сняли нетрезвого мужчину

Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, мужчина матерился и вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам аэропорта.

Работники одной из авиакомпаний сняли с рейса пьяного мужчину, который собирался лететь в отпуск из аэропорта “Борисполь“. Об этом передает МВД в Facebook.

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Как сообщается, неугомонного туриста силой вывели из пункта пропуска. Поведение мужчины перешли все допустимые пределы, поэтому пограничники были вынуждены задержать его и привлечь к административной ответственности.

Я, на эту путевку собирал, около бл###, трех лет, а они меня тупо сняли – возмущался нетрезвый пассажир.

В МВД также призвали украинцев соблюдать нормы поведения и не портить себе отдых.

Напомним, ранее Микитась пытался бежать из Украины.

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