В Борисполе с рейса сняли нетрезвого мужчину
Работники одной из авиакомпаний сняли с рейса пьяного мужчину, который собирался лететь в отпуск из аэропорта “Борисполь“. Об этом передает МВД в Facebook.
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Как сообщается, неугомонного туриста силой вывели из пункта пропуска. Поведение мужчины перешли все допустимые пределы, поэтому пограничники были вынуждены задержать его и привлечь к административной ответственности.
Я, на эту путевку собирал, около бл###, трех лет, а они меня тупо сняли – возмущался нетрезвый пассажир.
В МВД также призвали украинцев соблюдать нормы поведения и не портить себе отдых.
Напомним, ранее Микитась пытался бежать из Украины.
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