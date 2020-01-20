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В Борисполе с рейса сняли нетрезвого мужчину

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Пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, мужчина матерился и вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам аэропорта.
Скриншот
Скриншот
facebook.com/mvs.gov.ua

Работники одной из авиакомпаний сняли с рейса пьяного мужчину, который собирался лететь в отпуск из аэропорта “Борисполь“.  Об этом передает МВД в Facebook

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Как сообщается, неугомонного туриста силой вывели из пункта пропуска. Поведение мужчины перешли все допустимые пределы, поэтому пограничники были вынуждены задержать его и привлечь к административной ответственности.

Я, на эту путевку собирал, около бл###, трех лет, а они меня тупо сняли – возмущался нетрезвый пассажир.

В МВД также призвали украинцев соблюдать нормы поведения и не портить себе отдых.

Напомним, ранее Микитась пытался бежать из Украины. 

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Теги: Борисполь, Киев, Нетрезвый пассажир
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Комментариев (1)
Frenki-zol    20.01.2020, 13:12
Оценка:  0
Frenki-zol
Рагулина)))
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