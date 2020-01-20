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Под Мариуполем украинские военные ликвидировали главу "Оборонпрома ДНР"

Комментариев: 3
Бойцы ВСУ ликвидировали руководителя "Оборонпрома ДНР" Артема Вовка.
Бойцы ВСУ ликвидировали четырех террористов "ДНР"
Бойцы ВСУ ликвидировали четырех террористов "ДНР"
censor.net.ua

Под Мариуполем бойцы ВСУ ликвидировали российскую 220-миллиметровую реактивную систему залпового огня "Чебурашка", а также четырех террористов "ДНР". Еще шесть сепаратистов получили ранения. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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Боевики террористов был убиты еще 27 октября 2019 года, однако СМИ сепаратистов скрывали свои потери. Информацию об убитых наемниках опубликовал донецкий блогер Necro Mancer. 

В Сеть попало фото памятника четырем наемникам 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. На мемориальной плите присутствует изображение установленной на шасси КРАЗа 220 мм РСЗО "Чебурашка", которую российские войска используют на Донбассе.

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Среди убитых боевиков оказался и руководитель "Государственной инновационной компании"Артем Вовк. Эта компания занимается обслуживания боевой техники, которую россияне используют на Донбассе.



Напомним, в Херсоне любителям "русского мира" условные сроки заменили тюрьмой.

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Теги: террористы, "днр", Мариуполь, Артем Вовк
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Комментариев (3)
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Letohradek    20.01.2020, 13:53
Оценка:  +9
Letohradek
Ссученные классно смотрятся в "мраморе"!
WTF2wtf    20.01.2020, 13:37
Оценка:  +13
WTF2wtf
Так может сами вообще подорвались ... "изделие" было мягко говоря "самопал самопальный"
WTF2wtf    20.01.2020, 13:38
Оценка:  +9
WTF2wtf
Хотя и там вроде допиливали кое-как старые боеприпасы с российских складов
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