Под Мариуполем украинские военные ликвидировали главу "Оборонпрома ДНР"

Бойцы ВСУ ликвидировали руководителя "Оборонпрома ДНР" Артема Вовка.

Под Мариуполем бойцы ВСУ ликвидировали российскую 220-миллиметровую реактивную систему залпового огня "Чебурашка", а также четырех террористов "ДНР". Еще шесть сепаратистов получили ранения. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Читай также: РФ тратит на "ЛНР" по 30 млрд руб в год через банк Южной Осетии – СБУ

Боевики террористов был убиты еще 27 октября 2019 года, однако СМИ сепаратистов скрывали свои потери. Информацию об убитых наемниках опубликовал донецкий блогер Necro Mancer.



В Сеть попало фото памятника четырем наемникам 1-го армейского корпуса ВС РФ на Донбассе. На мемориальной плите присутствует изображение установленной на шасси КРАЗа 220 мм РСЗО "Чебурашка", которую российские войска используют на Донбассе.

Читай также: Озвучены потери Украины на Донбассе за 2019 год

Среди убитых боевиков оказался и руководитель "Государственной инновационной компании"Артем Вовк. Эта компания занимается обслуживания боевой техники, которую россияне используют на Донбассе.





Напомним, в Херсоне любителям "русского мира" условные сроки заменили тюрьмой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.