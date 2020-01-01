"Не втягивайте нас": Пристайко прокомментировал импичмент Трампа

Глава МИД Украины Пристайко обратился к американской стороне.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к американской стороне с просьбой не втягивать Украину в ситуацию с процедурой импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом Пристайко заявил сегодня в ходе брифинга.

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“Что касается импичмента, эта тема уже настолько часто упоминается и настолько, извините за слово, нам надоела, что мы в очередной раз хотим сказать: «пожалуйста, не втягивайте нас, это во-первых, не к вам, журналисты, а к американской стороне, пожалуйста, не втягивайте нас в свои внутренние политические события“



Пристайко также отметил, что американская двухпартийная поддержка в Конгрессе является залогом позитивных отношений Украины с США.

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“Мы не участвовали и не собираемся участвовать во внутриполитической борьбе, и так же надеемся, что в нашей внутриполитической борьбе другие стороны не принимают участия,“ - сказал Пристайко.





Напомним,Пристайко заявил, что зарплата министрам в 16 тыс грн - это неуважение к государству



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