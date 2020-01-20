Кабмин займется проблемой массовых прогулов в школах

Министр образования считает, что проблема требует глубокого исследования с привлечением социологов.

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Министерство образования и науки проведет весной нынешнего года исследование с целью выяснить, почему школьники часто прогуливают уроки. Об этом рассказа Министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью “Интерфакс-Украина“.

Это фактически влечет за собой снижение результатов успеваемости на 20%. Плохой ответ в том, что пока мы не знаем, что именно это вызывает, - рассказала она.

Новосад также уточнила, что ситуация требует более глубоких исследований.

Мы это сейчас будем делать, и уже нашли партнера, который нам в этом будет помогать, а именно проводить дополнительные исследования. Все это запланировано на весну. Это требует опросов, наблюдений, изучения вопроса “с полей“, что происходит не так, - подчеркнула она.

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По мнению министра, возможными причинами прогула уроков может быть плохое социально-экономическое положение, проблемы в семье или просто незаинтересованность в обучении.

Напомним, эксперимент с электронными учебниками провалился. Проблемой оказались сами учебные материалы, которые должны были использоваться в электронных носителях.

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