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Кабмин займется проблемой массовых прогулов в школах

Комментариев: 2
Министр образования считает, что проблема требует глубокого исследования с привлечением социологов.
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Фейсбук Анны Новосад

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Министерство образования и науки проведет весной нынешнего года исследование с целью выяснить, почему школьники часто прогуливают уроки. Об этом рассказа Министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью “Интерфакс-Украина“.

Это фактически влечет за собой снижение результатов успеваемости на 20%. Плохой ответ в том, что пока мы не знаем, что именно это вызывает, - рассказала она.

Новосад также уточнила, что ситуация требует более глубоких исследований.

Мы это сейчас будем делать, и уже нашли партнера, который нам в этом будет помогать, а именно проводить дополнительные исследования. Все это запланировано на весну. Это требует опросов, наблюдений, изучения вопроса “с полей“, что происходит не так, - подчеркнула она.

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По мнению министра, возможными причинами прогула уроков может быть плохое социально-экономическое положение, проблемы в семье или просто незаинтересованность в обучении.

Напомним, эксперимент с электронными учебниками провалился. Проблемой оказались сами учебные материалы, которые должны были использоваться в электронных носителях.

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Теги: школа, Министерство образования, Новосад, социологическое исследование
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    20.01.2020, 14:10
Оценка:  +12
SEMPENTY
На хрен нужен министр который не понимает элементарных вещей? За что она получает зарплату?
Alkoholowe    20.01.2020, 14:09
Оценка:  +12
Alkoholowe
ну да...других проблем же нет в стране.
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