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МИД Украины объяснит поездку в Оман в "свое время"

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Пристайко заверил, что в Министерстве иностранных дел объяснят поездку Зеленского в Оман, когда "придет время".
Министр иностранных Дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных Дел Украины Вадим Пристайко
facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что МИД Украины объяснит поездку Владимира Зеленского в Оман “в свое время“. Об этом он заявил на брифинге. 

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Также Пристайко заявил, что Министерство иностранных дел Украины было в курсе и принимало участие в организации поездки Владимира Зеленского в Оман.

Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним, - сказал Пристайко.

Смотреть с 8-й минуты:

Напомним, ранее Пристайко прокомментировал импичмент Трампа.  

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Теги: Пристайко, Зеленский, Оман
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