МИД Украины объяснит поездку в Оман в "свое время"
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что МИД Украины объяснит поездку Владимира Зеленского в Оман “в свое время“. Об этом он заявил на брифинге.
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Также Пристайко заявил, что Министерство иностранных дел Украины было в курсе и принимало участие в организации поездки Владимира Зеленского в Оман.
Что касается поездки в Оман, очевидно Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено. Наше посольство там предоставляло и предоставляет организационное содействие всему этому визиту. Я знаю об интересе журналистского сообщества, ведь и мы, и администрация получаем запросы, на которые мы в свое время все вам объясним, - сказал Пристайко.
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Напомним, ранее Пристайко прокомментировал импичмент Трампа.
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