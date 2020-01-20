Когда в школе будут уроки сексуального воспитания: Министр дала ответ

Глава министерства заявила, что важно давать детям сексуальное образование, но сначала необходимо найти правильный подход.

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Сексуальное образование в школе является важным, но необходимо найти правильные подходы ко внедрению, чтобы не дискредитировать идею. Об этом заявила глава Министерства образования Анна Новосад в интервью Интерфакс-Украина.

Если вы говорите, что мы должны открыто говорить о сексуальной ориентации и о сексуальном образовании в целом, то я считаю, что сексуальное образование в школе - это важно, но мы еще должны найти подходы, как его правильно внедрять. Сейчас у меня нет готового ответа, как сделать так, чтобы не сделать из этого идею, которую дискредитируют, - сказала Новосад.

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Министр также сказала, что украинское образование перестанет избегать вопроса ЛГБТ и гендерной идентичности тогда, когда его перестанет избегать общество.

Если говорить о моей личной позиции по этому вопросу, то я считаю, что в свободном обществе государство не должно лезть в частную жизнь человека, отношения с партнером или партнершей - это право каждого и каждой выбирать с кем строить свою жизнь, - отметила министр.

Как подчеркнула Новосад, все должны понимать, что есть свобода выбора.

Но есть определенные вещи, в пределах которых общество должно пройти какую-то траекторию дискуссий. Мне кажется, что украинское общество в целом еще не пришло к признанию прав ЛГБТ и узаконивания этих прав. А просто взять то, что в моем мире является нормальным и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с большим сопротивлением и результата так не добьешься, - добавила она.

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По словам Новосад, главной целью является понимание и принятие того, что кто-то просто иной, и одна из ценностей, которую уже внедряет Новая украинская школа - это уважение к выбору другого человека.

Напомним, ранее Новосад заявила, что эксперимент с электронными учебниками провалился. Проблемой оказалось качество электронных учебников, говорит Новосад. Несмотря на провал, эксперимент повторят.

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