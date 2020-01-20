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Украина работает над введением двойного гражданства – Зеленский

Комментариев: 7
Этим власть надеется привлечь представителей диаспоры, которые не готовы отказываться от иностранного гражданства.
Владимир Зеленский хочет ввести двойное гражданство для украинцев
Владимир Зеленский хочет ввести двойное гражданство для украинцев
president.gov.ua

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Украина прорабатывает возможность введения двойного гражданства, чтобы украинская диаспора могла свободно возвращаться в Украину. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Newsweek, пишет Интерфакс-Украина.

Глава государства отметил важность для Украины стратегического партнерства с США, а также указал на популярность американской системы образования среди украинской молодежи.

Наша молодежь очень позитивно относится к США, и мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить отличное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, что люди едут и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства, - сказал Зеленский.

Напомним, в октябре вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба отмечал пользу введения двойного гражданства. Признание Украиной двойного гражданства помогло бы лучше использовать потенциал представителей диаспоры.

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Теги: Зеленский, диаспора, президент, двойное гражданство, США
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Комментариев (7)
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SINOBI-LIFE    20.01.2020, 15:58
Оценка:  +8
SINOBI-LIFE
А кто давал право КЛОУНУ переделывать КОНСТИТУЦИЮ,он совсем уже ...,пора ему указать на его место!!!!
Из_бана    20.01.2020, 16:14
Оценка:  +2
Из_бана
Кнесет Израиля выделил 84 миллиарда долларов на покупку украинской земли. Теперь израильтяне с двойным гражданством могут купить нашу землю. Вот к чему это все. В 73 % олигофренов до сих пор не поняли, что они наделали.
Из_бана    20.01.2020, 15:29
Оценка:  +17
Из_бана
Этот закон пишется под Беню, под Рабиновича и им подобным. Нормальному гражданину этот закон не нужен и не надо приплетать сюда диаспору.
Woodbrother    20.01.2020, 15:17
Оценка:  +19
Woodbrother
ПРезидент-дурак горе для страны.
Из_бана    20.01.2020, 15:19
Оценка:  +18
Из_бана
На свете нет ужаснее напасти,
Чем идиот, дорвавшийся до власти.
Из_бана    20.01.2020, 15:11
Оценка:  +19
Из_бана
Привлечь куда? Что он вообще несет?!
Letohradek    20.01.2020, 15:34
Оценка:  +16
Letohradek
То, что квартальный баран несет, понимают лишь 73 процентовые кретины.
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