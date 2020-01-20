Украина работает над введением двойного гражданства – Зеленский

Этим власть надеется привлечь представителей диаспоры, которые не готовы отказываться от иностранного гражданства.

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Украина прорабатывает возможность введения двойного гражданства, чтобы украинская диаспора могла свободно возвращаться в Украину. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Newsweek, пишет Интерфакс-Украина.

Глава государства отметил важность для Украины стратегического партнерства с США, а также указал на популярность американской системы образования среди украинской молодежи.

Наша молодежь очень позитивно относится к США, и мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить отличное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, что люди едут и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства, - сказал Зеленский.

Напомним, в октябре вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба отмечал пользу введения двойного гражданства. Признание Украиной двойного гражданства помогло бы лучше использовать потенциал представителей диаспоры.

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