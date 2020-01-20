Тысячи людей пришли попрощаться с погибшей в Иране проводницей МАУ

Проводницу МАУ Марию Микитюк проводили в последний путь в Ивано-Франковске.

20 января, в Ивано-Франковске, прошла траурная церемония прощания с 24-летней бортпроводницей Марией Микитюк, которая была на борту злополучного рейса МАУ в Иране. Проститься с проводницей пришли тысячи людей, сообщает издание “Западный Аргумент“.

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Похороны бортпроводницы пройдут в селе Старые Кривотулы, откуда она была родом.



Сообщается, что Мария была единственным ребенком в семье. В 2018 году она окончила учебу в Национальном авиационном университете. В следующем году Мария планировала выйти замуж за своего парня Богдана, с которым они встречались четыре года.

Прощание с бортпроводницей Марией Микитюк в Ивано-Франковске za.in.ua

Мария со своим парнем Богданом za.in.ua

Напомним, 19 января в аэропорт Борисполь прибыл борт с телами украинцев, которые погибли в авиакатастрофе в небе над Тегераном.

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