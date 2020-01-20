Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тысячи людей пришли попрощаться с погибшей в Иране проводницей МАУ

Комментариев: 1
Проводницу МАУ Марию Микитюк проводили в последний путь в Ивано-Франковске.
Прощание с бортпроводницей Марией Микитюк в Ивано-Франковске
Прощание с бортпроводницей Марией Микитюк в Ивано-Франковске
mi100.info

20 января, в Ивано-Франковске, прошла траурная церемония прощания с 24-летней бортпроводницей Марией Микитюк, которая была на борту злополучного рейса МАУ в Иране. Проститься с проводницей пришли тысячи людей, сообщает издание “Западный Аргумент“.

Читай также: Иран подтвердил скорую передачу Украине черных ящиков сбитого Боинга

Похороны бортпроводницы пройдут в селе Старые Кривотулы, откуда она была родом.

Сообщается, что Мария была единственным ребенком в семье. В 2018 году она окончила учебу в Национальном авиационном университете. В следующем году Мария планировала выйти замуж за своего парня Богдана, с которым они встречались четыре года. 

Прощание с бортпроводницей Марией Микитюк в Ивано-Франковске
Прощание с бортпроводницей Марией Микитюк в Ивано-Франковске
za.in.ua

Мария со своим парнем Богданом
Мария со своим парнем Богданом
za.in.ua

Напомним, 19 января в аэропорт Борисполь прибыл борт с телами украинцев, которые погибли в авиакатастрофе в небе над Тегераном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Мария Микитюк, МАУ, трагедия, бортпроводница, крушение Боинга, Ивано-Франковск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
althu    20.01.2020, 15:31
Оценка:  +1
althu
Господи,упокой душу погибших....сил пережить горе родным...вечная память!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь