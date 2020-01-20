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В ДТП под Житомиром погибла подруга Ольги Фреймут

Комментариев: 2
Девушка являлась директором эстетической медицины Genesis.
Погибшей было всего 25 лет
Погибшей было всего 25 лет
Соломия Островская / Facebook

В воскресенье, 19 января, на трассе Киев-Чоп под Житомиром в ДТП погибла директор клиники эстетической медицины Genesis и подруга Ольги Фреймут 25-летняя Соломия Островская. Об этом сообщает издание Вголос. 

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Автомобиль Nissan Juke столкнулся с грузовиком. Девушка погибла на месте. Известно, что Соломия возвращалась с отдыха в Альпах.

Ольга Фреймут в Instagram написала о смерти близкой подруги и выразила соболезнования ее родным.

Сегодня ушла из жизни моя близкая подруга - Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней - написала она

Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители
Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители
Варта-1

Ранее Ольга Фреймут собщила о смерти близкой подруги. О смерти девушки Фреймут сообщила на своей официальной странице в Instagram.

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Теги: дтп, Житомир, соломия островская
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Комментариев (2)
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Letohradek    20.01.2020, 16:14
Оценка:  +2
Letohradek
Странный текст ...??? Погибла подруга какой-то Ольги ...????!!
Из_бана    20.01.2020, 15:36
Оценка:  +15
Из_бана
Новость прямо первостепенная.
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