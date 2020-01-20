В ДТП под Житомиром погибла подруга Ольги Фреймут
В воскресенье, 19 января, на трассе Киев-Чоп под Житомиром в ДТП погибла директор клиники эстетической медицины Genesis и подруга Ольги Фреймут 25-летняя Соломия Островская. Об этом сообщает издание Вголос.
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Автомобиль Nissan Juke столкнулся с грузовиком. Девушка погибла на месте. Известно, что Соломия возвращалась с отдыха в Альпах.
Ольга Фреймут в Instagram написала о смерти близкой подруги и выразила соболезнования ее родным.
Сегодня ушла из жизни моя близкая подруга - Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней - написала она
Ранее Ольга Фреймут собщила о смерти близкой подруги. О смерти девушки Фреймут сообщила на своей официальной странице в Instagram.
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