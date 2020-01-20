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Экс-мэр Славянска получила 3600 евро компенсации от ЕСПЧ

Комментариев: 2
Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины получила компенсацию в размере 3600 евро по решению ЕСПЧ.
Экс-мэр Славянска Неля Штепа
Экс-мэр Славянска Неля Штепа
facebook.com/Novynarnia

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которая обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины, создании террористической группы и организации “референдума“ согласно решению ЕСПЧ получила компенсацию в размере 3600 евро за нарушение права на свободу. Об этом сообщил её адвокат Александр Шадрин, передает Укринформ

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Как сообщается, 24 октября 2019 Европейский суд по правам человека, рассмотрев дело “Штепа против Украины“, принял решение о выплате ей Украина 3600 евро. В то же время суд отказал ей в выплате полной суммы в 60 100 евро, признав требования чрезмерными, а претензии - необоснованными.

Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд, - заявил адвокат.

Как заявил адвокат, сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередной вызов в суд в Харькове. При этом, добавил он, Штепа не собирается уезжать из Украины, любит страну и надеется на справедливый суд. 

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На суде Штепа заявляла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов. В плену у боевиков ее били, а интервью для российских изданий сделано “под дулом автомата“.

Напомним, ранее Тюремщики избили онкобольную заключенную из-за иска в ЕСПЧ.

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Теги: Украина, ЕСПЧ, Неля Штепа, Компенсация
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Комментариев (2)
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Woodbrother    20.01.2020, 15:51
Оценка:  +8
Woodbrother
Вовремя не утилизированный сепар создает потом массу финансовых проблем. Нет сепара-нет проблемы.
Letohradek    20.01.2020, 16:16
Оценка:  +1
Letohradek
Эт точно! Я давно пишу о том, что ссученных нужно ликвидировать при поимке!
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