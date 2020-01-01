Двухлетний мальчик проглотил капсулу для стирки и попал в реанимацию

На мать ребенка составили административный протокол.

В Одессе двухлетний мальчик отравился, попробовав капсулу со стиральной жидкостью. Ребенок попал в реанимацию, там его состояние улучшилось, сообщает пресс-служба Одесской полиции.

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Отмечается, что 28-летняя мать занималась домашними делами, тем временем ее двое маленьких сыновей нашли капсулу со стиральной жидкостью. Один из братьев решил попробовать ее на вкус.



Правоохранители провели с женщиной профилактическую беседу и составили админпротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, в Одесской области 10-летняя девочка впала в кому от водки.

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