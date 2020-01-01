Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Двухлетний мальчик проглотил капсулу для стирки и попал в реанимацию

Комментариев: 0
На мать ребенка составили административный протокол.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos

В Одессе двухлетний мальчик отравился, попробовав капсулу со стиральной жидкостью. Ребенок попал в реанимацию, там его состояние улучшилось, сообщает пресс-служба Одесской полиции.

Читай также: Когда в школе будут уроки сексуального воспитания: Министр дала ответ

Отмечается, что 28-летняя мать занималась домашними делами, тем временем ее двое маленьких сыновей нашли капсулу со стиральной жидкостью. Один из братьев решил попробовать ее на вкус.

Правоохранители провели с женщиной профилактическую беседу и составили админпротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, в Одесской области 10-летняя девочка впала в кому от водки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ребенок, капсула для стирки, отравление, реанимация, Одесса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь