Двухлетний мальчик проглотил капсулу для стирки и попал в реанимацию
В Одессе двухлетний мальчик отравился, попробовав капсулу со стиральной жидкостью. Ребенок попал в реанимацию, там его состояние улучшилось, сообщает пресс-служба Одесской полиции.
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Отмечается, что 28-летняя мать занималась домашними делами, тем временем ее двое маленьких сыновей нашли капсулу со стиральной жидкостью. Один из братьев решил попробовать ее на вкус.
Правоохранители провели с женщиной профилактическую беседу и составили админпротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Напомним, в Одесской области 10-летняя девочка впала в кому от водки.
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