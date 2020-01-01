Новосад о вакцинации: За каждую школу отвечает директор

Ответственность за конкретную школу несет директор - подчеркнула Новосад.

Министр образования Анна Новосад прокомментировала вопрос допуска в школу детей без вакцин. По ее мнению, ответственность в таком случае несет директор школы. Об этом Анна рассказала в интервью Интерфакс-Украина.

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По словам министра, решение принимать на обучение не вакцинированного ребенка или предложить ему другую форму обучения несет руководитель учебного заведения. При этом Новосад подчеркнула, что решения этого вопроса еще нарабатываются.

“За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения - принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку“, - отметила она.

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Новосад также рассказала о том, что сейчас ведется работа с Министерством здравоохранения, а решение об обязательной вакцинации еще нет.

“Мы обратились в МОЗ с просьбой внести изменения в справку 086, которая является обязательной для зачисления учащегося в учебное заведение, чтобы указывать там статус о наличии или отсутствии прививки“ - подытожила министр.

Ранее сообщалось о том, что школьники смогут подтянуть знания за счет государства. Ученики средней школы смогут улучшить свои знания на индивидуальных занятиях за государственный счет.

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