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Сенцов призвал сдать кровь для бойцов ООС

Комментариев: 2
Олег Сенцов призвал стать донорами.
Олег Сенцов
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Facebook

Режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов призвал стать донорами крови для военнослужащих, которые защищают Украину на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

По словам Сенцова, кровь требуется для тяжелобольных, которые лечатся в Главном военном госпитале.

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“Центр приема крови Главного военного клинического госпиталя постоянно ждет новых доноров для наших воинов. Это просто, недолго и безопасно. Безопаснее, чем быть на передовой. Приходите, сдайте кровь для тех, кто ее проливает!“ - написал он. 

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Напомним, Сенцов записал видеообращение с призывом. Бывший заключенный призвал не забывать о заключенном в Италии Нацгвардейце Виталии Маркиве.

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Теги: Олег Сенцов, доноры, кровь
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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    20.01.2020, 16:13
Оценка:  +1
Сливной-Бачок
Поддерживаю, надо сдать кровь Коломойского, Шуфрича, Дубинского, Арахамии, ,Бужанского. ..
kapablankas    20.01.2020, 16:12
Оценка:  -4
kapablankas
раздуплилось
не прошло и года
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