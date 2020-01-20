Сенцов призвал сдать кровь для бойцов ООС

Олег Сенцов призвал стать донорами.

Режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов призвал стать донорами крови для военнослужащих, которые защищают Украину на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.

По словам Сенцова, кровь требуется для тяжелобольных, которые лечатся в Главном военном госпитале.

Читай также: Сенцов заявил о переезде его семьи из Крыма в Киев

“Центр приема крови Главного военного клинического госпиталя постоянно ждет новых доноров для наших воинов. Это просто, недолго и безопасно. Безопаснее, чем быть на передовой. Приходите, сдайте кровь для тех, кто ее проливает!“ - написал он.

Читай также: В Крыму россияне задержали крымскотатарскую активистку

Напомним, Сенцов записал видеообращение с призывом. Бывший заключенный призвал не забывать о заключенном в Италии Нацгвардейце Виталии Маркиве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.