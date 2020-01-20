Сенцов призвал сдать кровь для бойцов ООС
Режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов призвал стать донорами крови для военнослужащих, которые защищают Украину на Донбассе. Об этом он написал в Facebook.
По словам Сенцова, кровь требуется для тяжелобольных, которые лечатся в Главном военном госпитале.
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“Центр приема крови Главного военного клинического госпиталя постоянно ждет новых доноров для наших воинов. Это просто, недолго и безопасно. Безопаснее, чем быть на передовой. Приходите, сдайте кровь для тех, кто ее проливает!“ - написал он.
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Напомним, Сенцов записал видеообращение с призывом. Бывший заключенный призвал не забывать о заключенном в Италии Нацгвардейце Виталии Маркиве.
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