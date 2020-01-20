На Донбассе боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ

Сепаратисты 4 раза обстреляли позиции украинских военных.

С начала суток, 20 декабря, незаконные вооружённые формирования 4 раза открывали огонь на Луганском направлении. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

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Так, ночью сепаратисты вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении Травневого.

Под утро сепаратисты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов по опорным пунктам подразделений ООС неподалеку Луганского. Оба обстрела продолжались по 15 минут. В последнем случае украинские военные ответили противнику из штатного пехотного вооружения.

Также адекватно отвечать врагу после 10 утра пришлось военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Орехово, когда оккупанты применили станковые противотанковые и автоматические гранатометы. Еще один вражеский обстрел наших позиций в этом районе, уже из 120-мм минометов, начался с половины 12-го, - добавили в Минобороны

Потерь со стороны Вооруженных сил Украины нет.

Напомним, ранее под Мариуполем украинские военные ликвидировали главу “Оборонпрома ДНР“.

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