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Порошенко явился в ГБР без повестки

Комментариев: 5
Бывший президент получил повестки на новые допросы, но сегодня давать показания отказался.
Порошенко пообещал прийти на допрос завтра
Порошенко пообещал прийти на допрос завтра
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Пятый президент Петр Порошенко в понедельник, 20 января, явился в Госбюро расследований, хотя на сегодня вызова не было. Об этом сообщил в эфире телеканала NewsOne следователь ГБР Олег Корецкий.

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"Порошенко Петр Алексеевич сегодня неожиданно для нас явился в ГБР. На сегодняшний день вызова у него не было. Он явился, мы вручили ему повестки о следующих вызовах на допросы к следователям ГБР. Он получил три повестки на следующие три допроса", - сказал Корецкий.

Следователь уточнил, что Порошенко должен дать свидетельские показания.

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"Нами также было предложено допросить его, но он отказался без указания каких-либо мотивов и причин. Без объяснений развернулся и ушел", - отметил следователь.

По словам Корецкого, экс-президент пообещал явиться на следующий допрос завтра.

Стоит отметить, что Порошенко проигнорировал 27 повесток ГБР.

Напомним, 10 декабря ГБР открыло уголовное производство по факту возможного совершения госизмены Петром Порошенко при подписании минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году. Сейчас экс-президент фигурирует в 14 делах ГБР.

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Теги: Порошенко, повестка, Госбюро расследований, ГБР
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Комментариев (5)
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ТакТакс    20.01.2020, 17:25
Оценка:  0
ТакТакс
Пытается демонстрировать пох*уизм..((
П    20.01.2020, 17:21
Оценка:  +12
П
Мимо проходил.
Carelessangel    20.01.2020, 17:09
Оценка:  +16
Carelessangel
шокоХ У Й Л О когда ты сдохнешь
Путин-Xyйло    20.01.2020, 16:52
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
Не явился - сенсация; явился - снова сенсация
colavova    20.01.2020, 17:16
Оценка:  +16
colavova
государственное бюро сенсаций)))
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