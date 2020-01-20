Порошенко явился в ГБР без повестки

"Порошенко Петр Алексеевич сегодня неожиданно для нас явился в ГБР. На сегодняшний день вызова у него не было. Он явился, мы вручили ему повестки о следующих вызовах на допросы к следователям ГБР. Он получил три повестки на следующие три допроса", - сказал Корецкий.

Пятый президент Петр Порошенко в понедельник, 20 января, явился в Госбюро расследований, хотя на сегодня вызова не было. Об этом сообщил в эфире телеканала NewsOne следователь ГБР Олег Корецкий.

Следователь уточнил, что Порошенко должен дать свидетельские показания.

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"Нами также было предложено допросить его, но он отказался без указания каких-либо мотивов и причин. Без объяснений развернулся и ушел", - отметил следователь.

По словам Корецкого, экс-президент пообещал явиться на следующий допрос завтра.

Стоит отметить, что Порошенко проигнорировал 27 повесток ГБР.

Напомним, 10 декабря ГБР открыло уголовное производство по факту возможного совершения госизмены Петром Порошенко при подписании минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году. Сейчас экс-президент фигурирует в 14 делах ГБР.

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