Микитась имел право покинуть Украину: Опубликован документ

Микитась имел разрешение на выезд из страны.

Бывший народный депутат Максим Микитась имел разрешение Специальной антикоррупционной прокуратуры на выезд для лечения в Великобританию. Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Telegram нардеп "Слуги Народа" Антон Поляков.

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Согласно документу, Офис Генпрокурора разрешил Микитасю выехать в Британию на лечение с 20 по 24 января. 25 января Микитась должен был вернуть свои документы правоохранителям.



20 января экс-нардеп и застройщик Максим Микитась пытался покинуть Украины, но был снят с самолета.



2 октября 2019 года НАБУ и САП вручили Микитасю подозрение в завладении имуществом Нацгвардии более чем 81 млн грн. 4 октября суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет. 22 октября меру пресечения изменили и экс-депутата Микитася отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн. Заплатив, он вышел из СИЗО.

Напомним, журналисты разоблачили рейдеров Микитася, пытавшихся оправдать попытку захвата "Киевметростроя".

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