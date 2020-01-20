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Контрактник ВСУ оказался шпионом ФСБ, воевавшим за "ДНР" – СБУ

Комментариев: 1
Засланного лазутчика поймали при попытке передать разведданые.
Контрактник ВСУ оказался шпионом ФСБ, воевавшим за "ДНР" – СБУ
© ssu.gov.ua
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Контрактник ВСУ оказался шпионом ФСБ, воевавшим за "ДНР" – СБУ
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Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ — он служил по контракту в бригаде ВСУ, которая дислоцировалась в Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, ранее мужчина добровольно вступил в вооруженные формирования “ДНР“, где его завербовали сотрудники российских спецслужб.

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В начале 2019 года боевик выехал с оккупированной части Донбасса и по указанию ФСБ РФ поступил на контрактную военную службу в ряды ВСУ. Он собирал сведения, в частности, о дислокации военных частей, в том числе в районе проведения ООС, а также о количестве и типах вооружения, личном составе.

Правоохранители задержали шпиона вблизи военной части при попытке передачи собранных разведданных. Сейчас военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Херсоне любителям “русского мира“ условные сроки заменили тюрьмой. Попытка создать “Николаевскую народную республику“ без прямой поддержки ВС РФ провалилась.

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Теги: СБУ, ФСБ, ДНР, ВСУ, шпион
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Комментариев (1)
Глод    20.01.2020, 16:38
Оценка:  +22
Глод
Плохо контрактников проверяют при приёме на службу.
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