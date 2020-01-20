В Никополе полицейские задержали 37-летнего мужчину, который изнасиловал и пытался убить девушку.

В Никополе Днепропетровской области злоумышленник заманил 22-летнюю девушку на съемную квартиру под предлогом трудоустройства. Мужчина пообещал пострадавшей работу по уходу за ребенком. Об этом сообщает полиция.

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“Правоохранители выяснили, что девушка разместила в сети Интернет объявление о поиске работы. В ответ неизвестный мужчина позвонил ей и предложил работу по уходу за ребенком, после чего пригласил на собеседование в город Никополь“ - говорится в сообщении.

Девушку изнасиловали на "собеседовании" в Днепропетровской области Полиция

Во вторник, 14 января, девушка приехала на собеседование и пришла по указанному адресу. Оказавшись в квартире, мужчина закрыл дверь, связал девушке руки и заклеил рот.

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“Полицейские установили, что злоумышленник изнасиловал жертву и удерживал силой в квартире до следующего дня. В среду, 15 января, утром он вывел ее из квартиры, провел к гаражам и попытался задушить“ - рассказали в полиции.

Случайный прохожий, который выгуливал собаку, помешал мужчине завершить преступление. Преступник скрылся, но уже через несколько часов был задержан работниками полиции

Девушку изнасиловали на "собеседовании" в Днепропетровской области Полиция

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Ранее мужчина был осужден за изнасилование и тяжкие преступления. Последние несколько месяцев жил в Никополе. 16 января преступнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.15 ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство), ч. 2 ст.152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование ) и ч.1 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, под Черниговом мужчина регулярно насиловал несовершеннолетнюю дочь. Горе-отец задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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