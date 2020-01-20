В СНБО рассказали о силовом варианте деоккупации Донбасса

Такой вариант возможен, но при выполнении ряда условий, как политического, так и военного характера.

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ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса, но такой сценарий возможен, если РФ перестанет поддерживать “ЛДНР“, а Украина заручится международной поддержкой. Такое мнение высказал заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в интервью “Донбасс Реалии“.

Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение ... Насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария, - отметил Кривонос.

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По его словам, помимо международной поддержки таких действий для силового сценария нужна и определенная степень подготовленности ВСУ.

Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. Все зависит от того, насколько мы подготовим свои вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю, нашей земли. Мы не захватываем чужие земли, мы освобождает свои земли, - сказал Кривонос.

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Заместитель секретаря СНБО добавил, что принятию такого политического решения должен предшествовать комплекс мероприятий.

Первое – это продолжение политического движения на продолжение и усиление санкций в отношении Российской Федерации. Второе – создание надежной системы территориальной обороны. Третье – усиление нашей армии и способности ее вести активные наступательные действия, - добавил Кривонос.

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“И в том случае, когда этот комплекс мер будет выполнен, и когда есть политические решения по России – пока Россия категорически не хочет их выполнять – тогда за счет усиления санкций и ослабления России, мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем“, - заявил Кривонос и добавил, что такой вариант возможен если Россия прекратит поддержку боевиков на Донбассе, а Украине получит международную поддержку.

Напомним, в Херсоне любителям “русского мира“ условные сроки заменили тюрьмой. Попытка создать “Николаевскую народную республику“ без прямой поддержки ВС РФ провалилась.

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