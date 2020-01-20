Украина требует от Британии убрать трезубец из списка символов экстремизма

МИД Украины ожидает от британских коллег объяснений после включения государственного герба в руководство по борьбе с экстремизмом.

Министерство иностранных дел Украины требует от Великобритании исключить государственный герб трезубец из Руководства по противодействию экстремизму, изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - говорится заявлении.

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Внешнеполитическое ведомство Украины ожидает от британской стороны официального комментария, а также требует исключить трезубец из пособия.

Накануне стало известно, что в визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции с татуировками, приведена символика полка Азов с трезубцем. Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

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