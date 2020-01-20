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Украина требует от Британии убрать трезубец из списка символов экстремизма

Комментариев: 6
МИД Украины ожидает от британских коллег объяснений после включения государственного герба в руководство по борьбе с экстремизмом.
Украинский трезубец
Украинский трезубец
скриншот

Министерство иностранных дел Украины требует от Великобритании исключить государственный герб трезубец из Руководства по противодействию экстремизму, изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - говорится заявлении.

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Внешнеполитическое ведомство Украины ожидает от британской стороны официального комментария, а также требует исключить трезубец из пособия.

Накануне стало известно, что в визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции с татуировками, приведена символика полка Азов с трезубцем. Изображение размещено рядом с нацистской символикой.

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Теги: Британия, МИД Украины, тризуб, экстремизм, Великобритания
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Комментариев (6)
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Coюзник    20.01.2020, 17:48
Оценка:  +1
Coюзник
Давайте к эктремизму приравняем орла ... он ведь символ фашистской Германии ... так же России и США ...
Frenki-zol    20.01.2020, 17:52
Оценка:  -2
Frenki-zol
Да вы уже все прировняли, снесли и переименовали))) Но как говорится, не рой другому яму))))))))0
Frenki-zol    20.01.2020, 17:44
Оценка:  -9
Frenki-zol
Обыдно да, додики?)))))
Frenki-zol    20.01.2020, 17:41
Оценка:  -10
Frenki-zol
Вот это ор))))
Frenki-zol    20.01.2020, 17:43
Оценка:  -8
Frenki-zol
минусуй не минусуй, а результат скаканий уже есть))))))
tinkerrr    20.01.2020, 17:28
Оценка:  -11
tinkerrr
Такое вот оно, реальное восприятие действий в Украине - национализм, экстремизм, фашизм. А дехто називає це украінезаціей. Извините, за мой суржик)
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