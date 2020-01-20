Украина требует от Британии убрать трезубец из списка символов экстремизма
Министерство иностранных дел Украины требует от Великобритании исключить государственный герб трезубец из Руководства по противодействию экстремизму, изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает пресс-служба МИД Украины.
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"Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - говорится заявлении.
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Внешнеполитическое ведомство Украины ожидает от британской стороны официального комментария, а также требует исключить трезубец из пособия.
Накануне стало известно, что в визуальном разделе пособия по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции с татуировками, приведена символика полка Азов с трезубцем. Изображение размещено рядом с нацистской символикой.
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