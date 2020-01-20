Убийство Ганздюк: Задержан Павловский, обыски у Магнера и Рищука

По делу об убийстве активистки Екатерины Ганздюк правоохранители задержали предполагаемого заказчика Игоря Павловского, а также ещё 9 человек.

Сегодня, 20 января, правоохранители заявили, что завершили спецоперацию по прекращению деятельности преступной группировки, которая совершала в Херсонской области поджоги и запугивала граждан. 9-ти из них сообщили о подозрении. В том числе сотрудники правоохранительных органов и задержали и предъявили обвинения бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому, обвиняемому в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщают ресурсы ZN и УП.

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“Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины“, - отмечают прокуроры.

В офисе Генерального прокурора пишут, что 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании судебных постановлений правоохранители провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи.

Факт обысков в комментарии “УП“ подтвердил также Рищук.

Даже не хочу об этом говорить. Были обыски. Пришли в 8 утра. Ставили вопрос, знаю ли я Левина. А я Левина не знаю, никогда с ним не был знаком и не видел его никогда в жизни. Но обыск провели, как обычно. У нас в семье это уже привычно, к сожалению. Не удаляли ничего. Потому что у меня можно изъять?, – цитирует издание.

Что касается задержаний, то на сайте Офиса Генпрокурора сообщают о вручении подозрения и задержания руководителя преступной организации, бывшего помощника народного депутата Украины предыдущих созывов.

Как сообщает “ZN“, речь идет о задержании бывшего помощника нардепа Игоря Павловского.

Адвокаты и врачи Павловского пытаются защитить его от перевозки до Киева, – добавляет издание.

Под отработку правоохранителей попали члены преступной группировки “Москалей“, участник которого Алексей Левин (Москаленко) длительное время находится в международном розыске как организатор нападения на Екатерину Гандзюк.

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В понедельник, 20 января, сообщили о подозрении Игорю Павловскому, бывшему помощнику народного депутата Украины Николая Паламарчука. Прокуроры Офиса генпрокурора собрали доказательства, что он создал преступную организацию для избиения людей и поджогов автомобилей жителей Херсонской области с целью прекращения их общественной деятельности и запугивания.

Павловского обвиняют в сокрытии нападения на Екатерину Гандзюк. В частности, он помогал бежать из Херсона Сергею Торбину и Владимиру Васяновичу и обеспечивал их деньгами.

В целом сообщено о подозрении 9 лицам, которые принимали участие в совершении преступлений в рамках преступной организации Павловского.

Напомним, ранее подозреваемый в уголовном производстве по факту умышленного убийства общественной активистки Екатерины Ганздюк Владислав Мангер пытается дискредитировать Службу безопасности Украины.

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