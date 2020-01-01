В Украине зарегистрирован опасный птичий грипп

Вирус поразил поголовье одного из предприятий под Винницей.

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В Винницкой области зарегистрирован случай заболевания гриппом птицы, сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Гибель птицы от данного вируса зафиксирована на частном предприятии “Хутор“, где содержалось около 98 тыс. голов. Согласно требованиям Инструкции по профилактике и ликвидации гриппа птицы, образцы биоматериала планируется направить для проведения исследований и хранения в международную референс-лабораторию. На предприятии введен карантин.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя гриппа птицы. … Ситуация находится под контролем Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале января в Польше зарегистрирован уже четвертый случай птичьего гриппа. Всего же от этой болезни в стране погибли 40 тысяч птиц.

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