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"Укрзализныця" взяла на роботу кандидата в "генпрокуроры ДНР" - СМИ

Комментариев: 2
Кандидата в "генпрокуроры ДНР" Игоря Сагунова назначили на ключевую должность в "Укрзализнице".
Сторонника сепаратистов Сагунова назначили на ключевую должность в "Укрзализнице"
Сторонника сепаратистов Сагунова назначили на ключевую должность в "Укрзализнице"
Фактор

Директор Юго-Западной железной дороги (входит в структуру АО “Укрзализныця“) Григорий Бевз назначил своим заместителем по вопросам безопасности кандидата в “генпрокуроры ДНР“ Игоря Сагунова. Об этом пишет издание “Фактор“.

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Сообщается, что Сагунов числится в АО “Укрзализныця“ рядовым специалистом в Департаменте безопасности. При этом последние 2 недели он находится на Юго-Западной железной дороге, где Бевз представил Сагунова, как и.о. заместителя директора.

До 2012 года Сагунов проработал на разных должностях в прокуратуре Донецкой области. В 2012 году приказом Генерального прокурора Украины Игорь Сагунов был назначен на должность прокурора Донецка.

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Журналисты опубликовали список кандидатур в “правительство“ так называемой “ДНР“, где Игоря Сагунова Кремль рекомендовал на должность “Генерального прокурора“ сепаратистов “ДНР“.

 

Список рекомендаций на должности в
Список рекомендаций на должности в "правительствеДНР"
Фактор

 


Напомним, бывшая пленная рассказала о судах в ОРДЛО: “Военный трибунал террористов“

 

 

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Теги: Сагунов, Бевз, Укрзализниця, скандал, назначение
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Комментариев (2)
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Сливной-Бачок    20.01.2020, 18:50
Оценка:  +7
Сливной-Бачок
Украинцы теряют работу, А Слуги Коломойши устраивают предателей.наверное, не доживут Коломойский и Зеленя до следующего года.
Путин-Xyйло    20.01.2020, 18:38
Оценка:  +14
Путин-Xyйло
С приходом Зеленского и его прислужников Луганда получила преимущество при устройстве на работу на руководящие должности и "Укрцалізниця" не исключение! Причем в ней не только на руководящие.
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