"Укрзализныця" взяла на роботу кандидата в "генпрокуроры ДНР" - СМИ
Директор Юго-Западной железной дороги (входит в структуру АО “Укрзализныця“) Григорий Бевз назначил своим заместителем по вопросам безопасности кандидата в “генпрокуроры ДНР“ Игоря Сагунова. Об этом пишет издание “Фактор“.
Читай также: СБУ и прокуратура начали допрашивать освобожденных из плена в ОРДЛО
Сообщается, что Сагунов числится в АО “Укрзализныця“ рядовым специалистом в Департаменте безопасности. При этом последние 2 недели он находится на Юго-Западной железной дороге, где Бевз представил Сагунова, как и.о. заместителя директора.
До 2012 года Сагунов проработал на разных должностях в прокуратуре Донецкой области. В 2012 году приказом Генерального прокурора Украины Игорь Сагунов был назначен на должность прокурора Донецка.
Читай также: В СНБО рассказали о силовом варианте деоккупации Донбасса
Журналисты опубликовали список кандидатур в “правительство“ так называемой “ДНР“, где Игоря Сагунова Кремль рекомендовал на должность “Генерального прокурора“ сепаратистов “ДНР“.
Напомним, бывшая пленная рассказала о судах в ОРДЛО: “Военный трибунал террористов“
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.