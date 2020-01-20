"Укрзализныця" взяла на роботу кандидата в "генпрокуроры ДНР" - СМИ

Кандидата в "генпрокуроры ДНР" Игоря Сагунова назначили на ключевую должность в "Укрзализнице".

Директор Юго-Западной железной дороги (входит в структуру АО “Укрзализныця“) Григорий Бевз назначил своим заместителем по вопросам безопасности кандидата в “генпрокуроры ДНР“ Игоря Сагунова. Об этом пишет издание “Фактор“.

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Сообщается, что Сагунов числится в АО “Укрзализныця“ рядовым специалистом в Департаменте безопасности. При этом последние 2 недели он находится на Юго-Западной железной дороге, где Бевз представил Сагунова, как и.о. заместителя директора.



До 2012 года Сагунов проработал на разных должностях в прокуратуре Донецкой области. В 2012 году приказом Генерального прокурора Украины Игорь Сагунов был назначен на должность прокурора Донецка.

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Журналисты опубликовали список кандидатур в “правительство“ так называемой “ДНР“, где Игоря Сагунова Кремль рекомендовал на должность “Генерального прокурора“ сепаратистов “ДНР“.

Список рекомендаций на должности в "правительствеДНР" Фактор



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