Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава ГБР Венедиктова назначила заместителей

Комментариев: 0
Имена новых заместителей пока неизвестны.
Глава ГБР Ирина Венедиктова
Глава ГБР Ирина Венедиктова
ГБР / Facebook

Исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила своих заместителей. Об этом сообщается в видеообращении на сайте ГБР.

Читай также: Венедиктова жестко раскритиковала Трубу

По словам Венедиктовой, заместители были назначены в соответствии с решением комиссии по отбору. Кандидаты уже прошли проверки, а приказы о приеме на работу уже подписаны. 

“Каждый хочет поставить своего и ставки выросли. Сообщаю: комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, приказы на назначение заместителей подписаны“ - отметила она. 

Читай также: “Слуга народа“ Венедиктова сложила мандат

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.
 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь  на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Ирина Венедиктова, заместители
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь