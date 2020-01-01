Глава ГБР Венедиктова назначила заместителей
Имена новых заместителей пока неизвестны.
Исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила своих заместителей. Об этом сообщается в видеообращении на сайте ГБР.
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По словам Венедиктовой, заместители были назначены в соответствии с решением комиссии по отбору. Кандидаты уже прошли проверки, а приказы о приеме на работу уже подписаны.
“Каждый хочет поставить своего и ставки выросли. Сообщаю: комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, приказы на назначение заместителей подписаны“ - отметила она.
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Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.
При этом старое рукодство ГБР признало, что не справилось с вызовами ушедшего года.
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