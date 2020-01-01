Глава ГБР Венедиктова назначила заместителей

Имена новых заместителей пока неизвестны.

Исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова назначила своих заместителей. Об этом сообщается в видеообращении на сайте ГБР.

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По словам Венедиктовой, заместители были назначены в соответствии с решением комиссии по отбору. Кандидаты уже прошли проверки, а приказы о приеме на работу уже подписаны.

“Каждый хочет поставить своего и ставки выросли. Сообщаю: комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, приказы на назначение заместителей подписаны“ - отметила она.

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Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.

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