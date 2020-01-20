Под Киевом подстрелили пьяницу, справлявшего нужду на детской площадке

Двое выпивох агрессивно отреагировали на замечание, после чего в ход пошло оружие.

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В поселке городского типа Коцюбинское под Киевом местный житель подстрелил одного из мужчин, распивавших спиртное на детской площадке и там же справлявших нужду. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел, когда житель дома, рядом с которым расположена детская площадка, вышел на улицу и сделал замечание “отдыхающим“ мужчинам. Те к замечанию не прислушались и стали угрожать в ответ. Тогда местный житель, предупредив выпивох о наличии у него травматического пистолета, выстрелил в воздух, после чего оппоненты полезли в драку.

Обороняясь, мужчина несколько раз выстрелил в сторону нарушителей и ранил одного из них в ногу, второй нападавший скрылся. На месте происшествия полиция изъяла устройство для отстрела резиновыми пулями „Форт“ и разрешительные документы, — говорится в сообщении.

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Сотрудники Ирпенского отдела полиции задержали одного из двоих мужчин, распивавших спиртное, место нахождения второго выясняется. В полиции решают вопрос о правовой квалификации инцидента.

Напомним, под Киевом полиция остановила авто за нарушение ПДД и нашла труп в салоне. Водитель заявил, что как раз ехал сдаваться в полицию.

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