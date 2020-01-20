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Под Киевом подстрелили пьяницу, справлявшего нужду на детской площадке

Комментариев: 2
Двое выпивох агрессивно отреагировали на замечание, после чего в ход пошло оружие.
Под Киевом подстрелили пьяницу, справлявшего нужду на детской площадке
© flickr.com
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Под Киевом подстрелили пьяницу, справлявшего нужду на детской площадке
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В поселке городского типа Коцюбинское под Киевом местный житель подстрелил одного из мужчин, распивавших спиртное на детской площадке и там же справлявших нужду. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел, когда житель дома, рядом с которым расположена детская площадка, вышел на улицу и сделал замечание “отдыхающим“ мужчинам. Те к замечанию не прислушались и стали угрожать в ответ. Тогда местный житель, предупредив выпивох о наличии у него травматического пистолета, выстрелил в воздух, после чего оппоненты полезли в драку.

Обороняясь, мужчина несколько раз выстрелил в сторону нарушителей и ранил одного из них в ногу, второй нападавший скрылся. На месте происшествия полиция изъяла устройство для отстрела резиновыми пулями „Форт“ и разрешительные документы, — говорится в сообщении.

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Сотрудники Ирпенского отдела полиции задержали одного из двоих мужчин, распивавших спиртное, место нахождения второго выясняется. В полиции решают вопрос о правовой квалификации инцидента.

Напомним, под Киевом полиция остановила авто за нарушение ПДД и нашла труп в салоне. Водитель заявил, что как раз ехал сдаваться в полицию.

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Теги: стрельба, Киевская область, Коцюбинское, пьяный
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Комментариев (2)
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МАРИНА***КЛИМОВА    20.01.2020, 18:31
Оценка:  -15
МАРИНА***КЛИМОВА
БМ, когда вы уже уволите всех своих гопников с новостного отдела? Ну, как уважающий себя редактор может такое опубликовать? "Подстрелили"??????))))
МАРИНА***КЛИМОВА    20.01.2020, 18:34
Оценка:  -14
МАРИНА***КЛИМОВА
Я понимаю, что у вас дупомовный мозг, но это же полный треш, подстрелить можно лося/кабана на охоте или ветерАнУса АТО, но человека можно или убить или ранить
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