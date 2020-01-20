Мирошниченко: Победа Строкача в конкурсе на главу ГАСИ легитимизирует коррупционные схемы

Сегодня, 20 января, состоялся конкурс на должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ), на которую претендует бывший глава ведомства Александр Строкач. Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко убежден - если Строкач снова возглавит Инспекцию, то это легитимизирует коррупционные схемы

Об этом он рассказал в интервью “ДС“, сообщает Depo.ua.

“Я думаю, что на любом конкурсе должны быть прозрачные условия, но все же надо изучать и прошлое конкурсантов. Потому что если на конкурсе может победить человек, который был во главе коррупционных схем, то в чем тогда заключается смысл этого конкурса? Чтобы легитимизировать эти схемы и продолжить бороться с ними и руководителем, который их благословлял? Я подозреваю господина Строкача в содействии коррупции“, – отметил Мирошниченко.

Он также привел несколько конкретных примеров. В частности, относительно строительства на ул. Бережанской, 15 и Сосюры 6.

“Мы добились, чтобы инспекторы ГАСИ при Строкаче вынесли предписания на запрет строительства... Но, в итоге: на Бережанской, 15 Строкач вместе со своими инспекторами, несмотря на предписание о запрете строительства, выдает сертификаты готовности. Это коррупция чистой воды. Есть прямые императивные нормы законодательства, которые запрещают вводить в эксплуатацию дома, по которым не отменены предписания на запрет. Получается, что один и тот же человек сначала запрещает строительство, а потом, при действующем запрете, выдает сертификат готовности. Это похоже на коррупцию и криминал, и я написал заявление о преступлении“, – подчеркнул депутат Киевсовета.

Мирошниченко добавил, что если такие люди, как Строкач, будут выигрывать конкурсы, “тогда у меня окончательно исчезнет вера в то, что в нашей стране что-то может быть честным и что-то может меняться к лучшему“.

Напомним, Кабинет министров Украины 19 декабря 2019 года объявил конкурсный отбор на должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции. Конкурс состоялся 20 января 2020 года.

Напомним, Кабинет министров Украины 19 декабря 2019 года объявил конкурсный отбор на должность главы Государственной архитектурно-строительной инспекции. Конкурс состоялся 20 января 2020 года.