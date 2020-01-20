Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Половина авиапарка ВСУ прошла модернизацию

Комментариев: 2
В прошлом году в части украинской армии поступали самолеты типа Миг-29, Миг-29УБ, Су-27, Су-25, Су-24М, Ил-76 МД, Ан-26.
Половина авиапарка ВСУ прошла модернизацию
armyinform.com.ua
Cмотрите фотогалерею Половина авиапарка ВСУ прошла модернизацию

В прошлом году 60% самолетов, поступивших из предприятий Государственного концерна Укроборонпром в воинские части, прошли не только ремонт, но и модернизацию. Об этом сообщает Армия Inform.

В командовании Воздушных сил отмечают, что в прошлом году из предприятий Государственного концерна Укроборонпром в части поступали самолеты типа Миг-29, Миг-29УБ, Су-27, Су-25, Су-24М, Ил-76 МД, Ан-26, подчеркивая, что около 60 процентов из них прошли не только ремонт, но и модернизацию.

Также отмечается, что почти 100% полученных из авиационно-ремонтных заводов вертолетов типа Ми-8МСБ-В и Ми-2МСБ также были модернизированы.

Ранее сообщалось, что в силах спецопераций ВСУ создали авиаэскадрилью. Смешанную авиационную эскадрилью создали в Винницкой области.

Напомним, в Карпатах военные испытали самолет Ил-76МД. Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014-го эти полеты проходили только в Крыму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: армия и вооружение, Минобороны, самолет, Украинская армия, ВСУ, самолеты, армия Украины, обеспечение армии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Krotol2    20.01.2020, 19:15
Оценка:  -3
Krotol2
Весь авеопарк 10 самолетов.Из них 6 шт были кое где подклеены супер клеем
bertal    20.01.2020, 18:39
Оценка:  -9
bertal
Это куплено в России?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь