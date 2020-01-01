Иран вернет Украине обломки сбитого самолета

Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана, прибывшего в Украину, чтобы обсудить ситуацию со сбитым самолетом.

О сроках передачи черных ящиков и обломков самолета не сообщается Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 января, провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования сбивания самолета МАУ под Тегераном.

Как сообщается , Зеленский констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей. Он отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быструю идентификацию тел граждан Украины и их возвращения.

Президент отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

На встрече обсудили вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Зеленский подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

"Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки черных ящико». Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину", - говорится в сообщении.

Мохаммад Эслами Фото: Офис президента

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы.

Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.

Ранее сообщалось, что Эслами привезет Зеленскому письмо Роухани . В Офисе президента об этом ничего не сообщают.

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