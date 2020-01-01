Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Житомире от свиного гриппа умерла женщина

Комментариев: 0
Женщина пролежала в тяжелом состоянии в больнице неделю. Последние пять дней она была в коме.
 
В Житомире от от вируса гриппа умерла 49-летняя женщин, сообщает в понедельник, 20 января, ТСН.
 
У нее был лабораторно подтвержденный вирус "свиного гриппа". В тяжелом состоянии в реанимации она лежала неделю. 
 
К врачам женщина обратилась на следующий день как заболела, однако это ее не спасло. У нее обнаружили пневмонию, но лекарства не помогали. Последние несколько дней она была в коме.
 
 
Как сообщалось, в Украине с начала эпидемиологического сезона от гриппа умерли семь человек.
 
Напомним, на Винничине зафиксировали опасную форму гриппа А, которая молжет давать осложнения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, смерть, свиной грипп, Житомирская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь