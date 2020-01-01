В Житомире от свиного гриппа умерла женщина
Женщина пролежала в тяжелом состоянии в больнице неделю. Последние пять дней она была в коме.
В Житомире от от вируса гриппа умерла 49-летняя женщин, сообщает в понедельник, 20 января, ТСН.
У нее был лабораторно подтвержденный вирус "свиного гриппа". В тяжелом состоянии в реанимации она лежала неделю.
К врачам женщина обратилась на следующий день как заболела, однако это ее не спасло. У нее обнаружили пневмонию, но лекарства не помогали. Последние несколько дней она была в коме.
Как сообщалось, в Украине с начала эпидемиологического сезона от гриппа умерли семь человек.
Напомним, на Винничине зафиксировали опасную форму гриппа А, которая молжет давать осложнения.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент