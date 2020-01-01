В Донецкой области мужчина убил супругов-пенсионеров

Тела 86-летний женщины и ее 79-летнего мужа обнаружила племянница пенсионерки. Полиция задержала подозреваемого в течение часа.

Супругов-пенсионеров убили в селе Новоукраинка в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в понедельник, 20 января.

"Вчера, 19 января, около 10:20 в полицию поступило сообщение от жительницы села Новоукраинка о том, что она обнаружила труп своей тети и ее мужа... По прибытию правоохранители обнаружили два тела хозяев дома со следами насильственной смерти. Эксперты предварительно установили, что смерть 86-летней женщины и 79-летнего мужчины наступила в результате многочисленных телесных повреждений", - сказано в сообщении.

Уже через час правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался 64-летний односельчанин погибших.

"Дома у злоумышленника правоохранители нашли одежду и возможные орудия убийства со следами крови, а сам мужчина имел ссадины и гематомы, которые указывали на то, что супруги вероятно сопротивлялись", - добавляют правоохранители.

Подозреваемый от объяснений отказался. Сейчас он задержан, решается вопрос сообщения о подозрении. Изъятые вещи направлены на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, что ранее в Никополе девушку изнасиловали на "собеседовании" и пытались убить. Мужчина предложил девушке работу по уходу за ребенком и пригласил на собеседование. Когда девушка приехала, он ее изнасиловал, а на следующий день пытался убить.

Также сообщалось, что в Кривом Роге мужчина зарезал двух родственников. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а преступление совершил "в результате помутнения рассудка", сообщают местные СМИ.

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