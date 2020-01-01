Обнародована повестка дня заседания совета ассоциации Украина-ЕС

Дипломаты будут говорить о политических реформах, экономическом сотрудничестве, российской агрессии и минских соглашениях.

Совет ассоциации Украина-ЕС обсудит реформы, верховенство права и ситуацию на Донбассе на заседании в Брюсселе 28 января. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в понедельник, 20 января.

"Совет рассмотрит имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и события, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью Украины", - сказано в сообщении.

Отметим, что это будет первый Совет ассоциации под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Делегацию ЕС будет возглавлять высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Во встрече также примет участие еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Министры рассмотрят выполнение Соглашения об ассоциации с акцентом на глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA). Переговоры будут сосредоточены на нескольких сферах: политические реформы, верховенство права и безопасность и экономическое сотрудничество", - добавили в пресс-службе.

Дипломаты также обсудят текущую ситуацию на Востоке Украины и имплементации минских договоренностей, включая гуманитарные вопросы. Будет обсуждать аннексия Крыма Россией, "Восточное партнерство" и региональные вопросы.

Напомним, что ранее премьер анонсировал обновление Соглашения об ассоциации с ЕС. Кабмин сделает все необходимое, чтобы следующий год стал максимально успешным для Украины с точки зрения европейской интеграции, подчеркнул Алексей Гончарук.

Также сообщалось, что глава Евросовета поговорил с Зеленским о санкциях. Преемник Дональда Туска заверил президента Украины в дальнейшей поддержке независимости и территориальной целостности Украины.

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