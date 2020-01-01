В Украине сокращается число получателей субсидий

Средний размер субсидии в декабре прошлого года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года более чем на 10%.

Размер субсидии на одно домохозяйство чуть больше 600 грн Корреспондент.net

В прошлом месяце субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 3283,6 тыс. домохозяйств, сообщает в понедельнтик, 20 января, пресс-центр Государственной службы статистики.

Ровно год назад субсидии получали 3649,0 тыс. домохозяйств, в феврале - 3735,1 тыс., в марте - 3897,6 тыс., в апреле 4033,8 тыс., в мае - 1511,7 тыс., в июне - 2061,1 тыс., июле - 2221,7 тыс., в августе 2274,0 тыс., в сентябре - 2335,8 тыс., в октябре - 2424,7 тыс., в ноябре - 2986,2 тыс. домохозяйств.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2019 года вырос по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 10,4% и составил 638,7 грн.

С января по декабрь прошлого года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 4353,7 тыс. домохозяйств, что на 41,7% меньше, чем за такой же период 2018 года.

За это время назначены субсидии 5487,9 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 16,1%

В бюджете на текущий год на предусмотрено на субсидии 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Напомним, в ноябре 2019 года размер субсидии снизился на 9,7% и составил 479,7 грн.

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