Из Киева в Одессу можно будет доехать на поезде за полтора часа - Криклий

В Мининфраструктуры говорят, что делают все возможное, чтобы ж/д перевозки в Украине были конкурентным рынком.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий анонсировал поезда, которыми можно доехать из Киева в Одессу за полтора часа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 20 января.

Мининфраструктуры принимает все необходимые меры для создания условий функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине, улучшения качества и доступности услуг перевозок железнодорожным транспортом, утверждает Криклий.

"Мы стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8", - заявил министр.

Напомним, что ранее в Кабмине назвали дороги, которые отремонтируют в 2020 году. В наступившем году планируют отремонтировать около четырех тысяч километров дорог, из них - 1345 км дорог государственного значения.

Мининфраструктуры озвучило план на 2020 год

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