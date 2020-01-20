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Из Киева в Одессу можно будет доехать на поезде за полтора часа - Криклий

Комментариев: 6
В Мининфраструктуры говорят, что делают все возможное, чтобы ж/д перевозки в Украине были конкурентным рынком.
Криклий анонсировал железнодорожные поездки из Киева в Одессу за полтора часа
Криклий анонсировал железнодорожные поездки из Киева в Одессу за полтора часа
Status Quo

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий анонсировал поезда, которыми можно доехать из Киева в Одессу за полтора часа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 20 января.

Мининфраструктуры принимает все необходимые меры для создания условий функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине, улучшения качества и доступности услуг перевозок железнодорожным транспортом, утверждает Криклий.

"Мы стремимся привлечь прямые структурные инвестиции в создание комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения не только между городами-миллионниками в Украине, но и в рамках европейской интеграции и выполнения Соглашения об ассоциации в буквальном смысле привести Украину в Европу, когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за три часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8", - заявил министр.

Напомним, что ранее в Кабмине назвали дороги, которые отремонтируют в 2020 году. В наступившем году планируют отремонтировать около четырех тысяч километров дорог, из них - 1345 км дорог государственного значения.

Мининфраструктуры озвучило план на 2020 год

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Теги: Киев, Поезд, Одесса, поезда, железная дорога, Мининфраструктуры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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bondan    20.01.2020, 20:37
Оценка:  0
bondan
Человек даже не знает, сколько сейчас идет поезд из Киева в Одессу. Но обещает много. Дело не в поезде даже, а в рельсах и шпалах. Они не дадут разогнаться. 472 км между городами. Накинем еще 30 из-за рельефа и т.п. 500 км за час-два? Рельсы и шпалы взлетят следом за первым (он же последний) поездом
OLES555    20.01.2020, 20:32
Оценка:  -8
OLES555
ЭЙРБАС УЖЕ У НАС СТРОИЛ САМОЛЕТЫ НА АНТОНОВСКОМ, ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ОДНА ЛАЖА!!!!! у ВАС СКОРО ВСЕ ЭЛЕКТРИЧКИ ДОГОРЯТ, А ВЫ ВСЕ ФУФЛО ГОНИТЕ. хОТЯ МЕСНЫМ ЛОХАМ СГОДИТСЯ, НЕ ВПЕРВОЙ
Брюква_и_Клюква    20.01.2020, 20:34
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Тебе в Тамбове и отхожая яма сгодится, иностранец хренов
Брюква_и_Клюква    20.01.2020, 19:55
Оценка:  +19
Брюква_и_Клюква
Та не гони, чувак. Даже Маск такое не обещал
Путин-Xyйло    20.01.2020, 19:57
Оценка:  +20
Путин-Xyйло
Просто Маск не умеет так "пообещать", чтоб после рассказывать что это нереально.
Брюква_и_Клюква    20.01.2020, 20:33
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Меня это тревожит. 600 км за полтора часа? скорость 450 км/час с остановками. Этот Крикливый реальный наркоман
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