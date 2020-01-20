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Сокращение населения Украины ускорилось

Комментариев: 14
По состоянию на декабрь прошлого года численность населения Украины составила почти 42 миллиона.
Население сократилось за год больше, чем на 200 тысяч
Население сократилось за год больше, чем на 200 тысяч
Korrespondent.net
 
За 11 месяцев прошлого года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек, пишет в понедельник, 20 января, Госстат.
 
При этом за весь 2018 год численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек.
 
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2019 года составила 41 млн 922,7 тыс. человек. В течение января-ноября 2019 года численность населения уменьшилась на 230,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что все еще остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденные.
 
В то же вроемя население Киева возросло до 2,96 млн.
 
Напомним, что всего за октябрь 2019 года население Украины сократилось на 19,3 тыс. человек.

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Теги: население, украинцы, перепись населения, Госстат, численность населения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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OLES555    20.01.2020, 20:35
Оценка:  -9
OLES555
НАДО ПЕНСИОНЕРОВ НА ПОРНУХУ ПРИСАДИТЬ, МОЛОДЬ РАЗМНОЖАТЬСЯ ТО НЕ ХОЧЕТ!
wahmurkadurnaya    20.01.2020, 20:33
Оценка:  +5
wahmurkadurnaya
Брехня. Статистика по населенню - це територія СБУ, а вони ніколи, ні під будь-яким соусом їх не оприлюднять. Ця стаття замовлена "слугами", щоб перевести напрямок гніву обдуреного електорату.
korvin_ral    20.01.2020, 20:36
Оценка:  0
korvin_ral
чО? =) у тебя плата за кол-во символов что-ли ?
Kamanavt_ua    20.01.2020, 20:33
Оценка:  -10
Kamanavt_ua
ДУБилет по НОМЕРАМ мобильника посчитал? Чем за бред? Не считая 3х потерянных областей (ТОЛЬКО В ДОНЕЦКОЙ ЖИЛО ПОЧТИ 10 миллионов) СКОЛЬКО уехало с краиныУ искать счастья за кордон? Рождаемость ниже смертности, и .д
zheka-yakob    20.01.2020, 20:18
Оценка:  -14
zheka-yakob
Обман конечно)))...дупомовных осталось в укрАине, не более 25 млн.
Брюква_и_Клюква    20.01.2020, 20:29
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Самое главное, что ты еще жив, сыктывкарский алкоголик. Но долго не протянешь по морозу на отхожую яму бегать.
Graddfeydd    20.01.2020, 20:09
Оценка:  +14
Graddfeydd
Дубилет младший грозился опубликовать данные электронной переписи населения. Я что-то пропустил или информацию еще не обнародовали?
Брюква_и_Клюква    20.01.2020, 20:05
Оценка:  +13
Брюква_и_Клюква
Естественно. Все квалифицированные кадры бегут подальше от гнилой зелени. Остаются только старки, дети и клоуны.
w@rning!    20.01.2020, 20:11
Оценка:  -12
w@rning!
Ну да вот при потрохе помню все в Украину так валили, даже заборы не спасали .
Брюква_и_Клюква    20.01.2020, 20:27
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
При потрохе хоть что-то работало, а ваши зеленые наркоманы уничтожили производство на корню. Теперь выгоднее покупать, а не производить.
Kamanavt_ua    20.01.2020, 20:38
Оценка:  -6
Kamanavt_ua
У тебя своя *сказочноя* украина? Что работало при параде? КРОМЕ ЕГО ЗАВОДИКОВ? В кУЕве развалили все и дома настроили, теперь вместо жулчнского аэропорта ещё домов настроят
Брюква_и_Клюква    20.01.2020, 20:48
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Оболонь работала, Мироновский АПК, Чумак, Верес, сырзаводы etc. А теперь они дохнут, поскольку дешевле ввозить вонючий польский сыр, чем производить свой
korvin_ral    20.01.2020, 20:37
Оценка:  -1
korvin_ral
Что при Порохе работало, помимо Липецкой фабрики и ботов в интернете ?
Брюква_и_Клюква    20.01.2020, 20:52
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Ты идиот? В Украине куча мощных производителей жратвы и питья, но из-за зеленых идиотов они сворачивают производство
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