Сокращение населения Украины ускорилось
По состоянию на декабрь прошлого года численность населения Украины составила почти 42 миллиона.
За 11 месяцев прошлого года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек, пишет в понедельник, 20 января, Госстат.
При этом за весь 2018 год численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек.
"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2019 года составила 41 млн 922,7 тыс. человек. В течение января-ноября 2019 года численность населения уменьшилась на 230,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все еще остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденные.
В то же вроемя население Киева возросло до 2,96 млн.
Напомним, что всего за октябрь 2019 года население Украины сократилось на 19,3 тыс. человек.
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