Сокращение населения Украины ускорилось

По состоянию на декабрь прошлого года численность населения Украины составила почти 42 миллиона.

Население сократилось за год больше, чем на 200 тысяч Korrespondent.net

За 11 месяцев прошлого года численность населения Украины уменьшилась на 230,5 тыс. человек, пишет в понедельник, 20 января, Госстат.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 декабря 2019 года составила 41 млн 922,7 тыс. человек. В течение января-ноября 2019 года численность населения уменьшилась на 230,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все еще остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденные.

В то же вроемя население Киева возросло до 2,96 млн.

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